حلت الفنانة شيرين رضا والفنان مينا مسعود ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".



وكشفت الفنانة شيرين رضا، عن كواليس مشاركتها في فيلم في عز الضهر ، وسر نجاحها في دور الشر .

وقالت شيرين رضا:" أدوار الشر حاجة غريبة عن طبيعتي في حياتي العادية".

وتابعت شيرين رضا :" الواحد بيحب يعمل أدوار لا تشبهه وتكون بعيده عنه كي يكون هناك تحدي وتمثيل".

ومن جانبه، قال المخرج مرقس عادل،:" أنا كنت عايز بطل الفيلم عنده 29 سنة ويكون ممثل شاطر وميكونش عايش في مصر أوي وكل الصفات دي لاقتها في مينا مسعود ".

