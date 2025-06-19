محافظ البحر الأحمر: بدأنا في انشاء 4 محطات تحلية جديدة في رأس غارب وسفاجا والقصير

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، أنه تم رفع كفاءة محطة اليسر للمياه وتعطي الان حوالي 70 متر مكعب وتعطي كفاءتها النهائية خلال شهر، وتم ربط خط الكريمات للمياه مع خط الجلالة وهذا الربط سيعطينا حوالي 30 ألف متر مكعب زيادة، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة لتفادي أزمة نقص المياه للغردقة كان في جزء من الخط حولي 27 كيلو جاي من الكريمات وهذا يعطينا حوالي 50 الف متر مكعب.

وأضاف اللواء عمرو حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الاجراءات التي تم اتخاذها توفر الكثير من المياه، مؤكدا أن هناك حالة استقرار كامل في موضوع توفير المياه لكن لن نتوقف طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، مفيدا بأنهم بدأوا في انشاء 4 محطات تحلية جديدة في رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم.

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أنه تم أصدار قرار وتم تفعيله أن جميع الفنادق والمنشآت السياحية تعتمد على نفسها بإنشاء محطات تحلية مياه ولا تعتمد على الحصول على المياه من رصيد مدينة الغردقة، قائلا: "محطات المياه في الاساس للمواطن وانشاء محطة تحلية داخل المنشأة السياحية تكلفتها مش عالية وتغطي المنشأة بالكامل".