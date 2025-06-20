اليوم.. رئيس جامعة الأزهر يخطب الجمعة بمسجد جامعة السلطان أجونج بإندونيسيا

يلقي الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، خطبة الجمعة، بمسجد السلطان أجونج بإندونيسيا بحضور نخبة من قيادات الجامعة وأساتذتها.

وتأتي خطبة الجمعة لرئيس جامعة الأزهر، على هامش زيارته للجامعة بإندونيسيا؛ لتفعيل اتفاقيات تعاون ومباحثات علمية بصحبة الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

وفي إطار زيارة رئيس جامعة الأزهر، لجامعة أجونج بإندونيسيا تفقد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والوفد المرافق له مستشفى طب الأسنان؛ للاطلاع على الخدمات التي تقدمها، كما عقد مباحثات مع رئيس جامعة السلطان أجونج؛ لتفعيل اتفاقية التعاون بين الجامعتين.

ورافق رئيس جامعة الأزهر في زيارة إندونيسيا، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

وكرَّم رئيس جامعة السلطان أجونج بإندونيسيا، الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، عقب مشاركتهم في مؤتمر البيئة والمناخ في الشريعة والقانون بكلمة ألقاها رئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.