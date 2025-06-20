قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس التركي والمستشار الألماني يبحثان تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية
السفارة السويسرية في طهران تغلق أبوابها بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية
رئيسة تروكاديرو للدبلوماسية: أوروبا تبحث عن حلول بديلة لأزمة إسرائيل وإيران
ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو في كأس العالم للأندية
الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة.. أسعار الذهب اليوم| أخبار التوك شو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة للرزق.. اغتنم الوقت الذي لا ترد فيه الدعوة
إعلام عبري: دمار كبير جراء سقوط صواريخ إيرانية في مناطق عدة
تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة
إعلام إيراني: الحرس الثوري استهدف مقر البث الميداني للقناة 14 في حيفا
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تستهدف المستشفيات .. ومات كثير من المدنيين
حقيقة إعلانات وظائف "الشغل من المنزل" المنسوبة لوزارة العمل
كاس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هدي المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

هدي المفتي
هدي المفتي
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة هدى المفتي  متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور بعد تداول أنباء ارتباطها بالفنان أحمد مالك.

ونشرت هدى المفتي، الصورة، عبر “ستوري” حسابها على إنستجرام، والتقطتها بطريقة سيلفي".

 

 

فريق عمل مسلسل 80 باكو:


مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، خالد مختار  من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية


قصة مسلسل 80  باكو :


وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.

هدى المفتي مسلسل 80 باكو دنيا سامي محمود يسري أحمد فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته

حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الرجاء.. نور القلب حين يضيق العالم

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

بالصور

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الرجاء.. نور القلب حين يضيق العالم

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

المزيد