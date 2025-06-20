مسئول أمريكي: إسرائيل تخاطر بنفاد مخزونها من صواريخ القبة الحديدية

حذر مسؤول أمريكي اليوم الجمعة إسرائيل حالة استمرار المعارك الجوية مع إيران خلال الأسبوعين القادمين من نفاد مخزون صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية من طراز آرو3 حسب وول ستريت جورنال.

وخلال سجال تطورات تبادل الضربات الجوية الصاروخية بين إيران وإسرائيل عُرضت بعض المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لكن أعلن الكابينت بإن إسرائيل سوف تستمر بالحرب ضد إيران لفترة قد تصل إلى ثلاث أسابيع.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بإن إسرائيل تُريد استمرار الحرب عندما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلا لوقف الحرب الحالية مع إمكانية التوصل لاتفاق بينما تُقدم أوروبا عرضا جديدا للتفاوض مع إيران لإيقاف الحرب الحالية.