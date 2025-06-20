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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط وإحضار لصاحب فيديو خناقة عين شمس

خناقة عين شمس
خناقة عين شمس
رامي المهدي

أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بـضبط وإحضار الشاب مصور الفيديو المتداول لواقعة المشاجرة داخل أحد المحال التجارية والمعروفة بـ  مشاجرة عين شمس، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور مشادة تطورت إلى اشتباك، تخللها ألفاظ خادشة.
 

قررت النيابة العامة،  حبس المتهمين في واقعة  مشاجرة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة بـضبط وإحضار شخصين من طرفي مشاجرة عين شمس، والتي وقعت داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة، بعد تداول مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية حادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي، تخللها ألفاظ خارجة.

وخلال التحقيقات، أنكر أحد المتهمين تورطه في المشاجرة، مؤكدًا أنه طالب في المرحلة الثانوية العامة، وكان متواجدًا في المكان بالصدفة.

وقال المتهم في أقواله: "أنا طالب في ثانوية عامة، ومليش أي علاقة بالخناقة، كنت واقف مع أصحابي وماشوفتش اللي حصل من أوله، وفجأة الناس اتخانقت."

وأوضح أنه لم يشارك في أي اعتداء، وأن وجوده بالمكان كان عرضيًا، مشيرًا إلى أنه حاول الابتعاد فور بدء المشادة.

وقال أحد المتهمين أمام النيابة، إن المتهم الاول من الطرف صاحب المشاجرة اعترض على إغلاق المحل قائلًا: "ما هو فيه ناس جوه المحل"، فرد عليه أحد العاملين: "إحنا بنقفل عشان نصلي"، ليتطور النقاش بعد ذلك إلى تراشق لفظي، تضمن ألفاظًا نابية من الطرف المعترض.

وأضاف، أمام جهات التحقيق، أن المشادة تحولت إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل المواطنون لفض النزاع، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية وحدوث تلفيات بعدد من المحال بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص ومالك محل هواتف و3 عمال.

وأشارت التحريات، إلى أن الطرفين تعديا على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية وإلقاء الزجاجات دون حدوث ثمة إصابات، وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

النيابة العامة جهات التحقيق المحال التجارية عين شمس

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