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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الألعاب النارية في عين شمس.. فيديو

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية والإدعاء بإطلاق أعيرة نارية وحدوث تلفيات بعدد من المحال بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مالك عربة بيع مأكولات و5 عمال)، طرف ثان: (مالك محل هواتف و3 عمال) بسبب محاولة وقوف الطرف الأول بعربة المأكولات أمام المحل الخاص بالطرف الثانى، فقام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية وإلقاء الزجاجات دون حدوث ثمة إصابات.. أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء والألعاب النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

الأجهزة الأمنية إطلاق ألعاب نارية أعيرة نارية عين شمس

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