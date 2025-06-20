أسامة الدليل: من خططوا لأحداث 25 يناير تلقوا تدريبات بالخارج

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل، إن ما جرى في 25 يناير في مصر، لم يكن عفويًا بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك من استغل غضب الجماهير؛ لتحقيق أهداف تتعلق بإضعاف الدولة المصرية، وعلى رأسها إسقاط الجيش.

وأضاف أسامة الدليل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن من خططوا لأحداث 25 يناير “تلقوا تدريبات بالخارج”.

تمكين الإسلام السياسي

تسائل الكاتب الصحفي: “هل كان الهدف هو تمكين الإسلام السياسي؟، أم كان هناك من يسعى إلى استغلال المشهد؛ لتحقيق أهداف استراتيجية خطيرة ضد الدولة المصرية وشعبها؟”.

وأكد أسامة الدليل، أن من أبرز الأهداف التي كانت تحاك ضد مصر وشعبها؛ هو ضرب القوات المسلحة المصرية.