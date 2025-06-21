الداخلية تشن حملات مكبرة على أوكار العناصر الاجرامية بـ 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 18 قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (قرابة 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش –أكثر من 2 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية لمخدر الهيروين – 185قرص مخدر) بحوزة 21 متهم “لـ10 منهم معلومات جنائية”، وكذا ضبط 53 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" ( 9 بنادق آلية 9 بنادق خرطوش ، 38 فرد محلى - طبنجة) ، بحوزة (53 متهم "لـ 17 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 1055 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط قضيتين جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو) بحوزة 5 متهمين “لـ2 منهم معلومات جنائية” ، وكذا ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" ( بندقية آلية، بندقية خرطوش ، فرد محلى)، وتنفيذ 813 حكم قضائى متنوع.



ونجحت الحملات فى مديرية أمن دمياط من ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط 2 قطعة سلاح نارى “بدون ترخيص”، (2 فرد محلى)، بحوزة 7 متهمين"لـ6 منهم معلومات جنائية".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذبك فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.