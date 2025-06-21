تعرض سيدة مسلمة في فرنسا للاعتداء من 20 شخصا بسبب الحجاب.. ومرصد الأزهر يعلق

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تعرض سيدة مسلمة في حي "كروا روج" بمدينة فرنسية، للاعتداء على يد 20 شخصا بسبب رفضها خلع الحجاب.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في واقعة الاعتداء على سيدة مسلمة رفضت خلع الحجاب، حيث أكد مرصد الأزهر أن هذه الواقعة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتفعيل القوانين لضمان حماية جميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم.

وأكد مرصد الأزهر أن المساواة أمام القانون حق غير قابل للتصرف ويجب أن يطبق القانون على الجميع سواء كانوا ضحايا أم جناة.

يذكر أن مجموعة مكونة من 20 شخصا أجبروا سيدة مسلمة على خلع الحجاب في إحدى المدن الفرنسية وبعدما رفضت هذه السيدة مطلبهم، انهالوا عليها ضربا وحاولوا نزع الحجاب من على رأسها بقوة كما وجهوا لها ضربات على وجهها وأصابوها في الأنف.