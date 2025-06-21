المرشد الإيراني يختار 3 شخصيات دينية بارزة لخلافته

قرر المرشد الإيراني على خامنئي اليوم السبت تعيين 3 شخصيات دينية بارزة لخلافته بالمستقبل حسب وسائل إعلام إيرانية في ظل سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي تقوم بها مع كبار القيادات العسكرية في إيران سواء في الجيش الإيراني أو الحرس الثوري،والعلماء النوويين.

ودعا نتنياهو بوقت سابق في حوار له مع أيه بي سي نيوز الأمريكية لاغتيال المرشد الإيراني خامنئي لتحقيق التهدئة،واحتواء التوتر بالمنطقة بينما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة اغتيال خامنئي،وقال بوقت سابق بإن أمريكا تعلم مكان إقامته لكنه في أمان.

وقامت إسرائيل من قبل باغتيال اسماعيل هنية رئيس حركة حماس داخل إيران وعلمت مكان اقامته عبر الاختراق الإلكتروني،والهجمات السيبرانية ضد إيران وحذرت الدولة الإيرانية بوقت سابق مواطنيها من قيام اسرائيل باختراق الهواتف الشخصية وكذلك تطبيق واتساب للتواصل الاجتماعي وسط سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل ضد إيران.