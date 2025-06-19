بوتين: لا أريد حتى مناقشة احتمال اغتيال خامنئي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأنه يرفض مناقشة احتمال قيام الولايات المتحدة باستهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف بوتين في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية: " إيران لم تطلب من روسيا أي مساعدة عسكرية وموسكو كانت قد اقترحت سابقًا على طهران التعاون في مجال أنظمة الدفاع الجوي، لكن الشركاء في إيران حينها لم يُبدوا اهتمامًا كبيرًا".

تعزيز النظام الشعبي

وتابع: "أنا على اتصال مع إسرائيل والرئيس دونالد ترامب بشأن الصراع مع إيران"، معتبرًا أن الضربات الإسرائيلية "تعزز" الدعم الشعبي للنظام في إيران، مضيفا أن "المجتمع الإيراني يتوحد حول قيادته السياسية".

وتابع قائلا: "من الصواب البحث عن سبل لوقف القتال، وإيجاد طرق للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران".

وشدد على أنه من الصواب "ضمان أمن إسرائيل ومصالح إيران. نقلنا أفكارنا إلى شركائنا والقرار يجب أن تتخذه إيران وإسرائيل أولا".

وأوضح أن لدى روسيا "عمال في محطة بوشهر للطاقة النووية واتفقنا مع إسرائيل على ضمان سلامتهم".

وأشار إلى أن "روسيا وإيران ستتمكنان من مواصلة العمل في مجال الطاقة النووية".

وحسبما ذكر بوتين فإن "معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران لا تتضمن تعاونا عسكريا"، مضيفا أن بلاده "زودت إيران بمعدات عسكرية وهذا ليس مرتبطا بالأزمة الحالية ولا يشكل انتهاكا للقوانين الدولية".