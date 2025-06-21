الفريق أسامة ربيع: تعاملنا مع حادث جنوج السفينة RED ZED1 في أقل من ساعة

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"، وطريقة التعامل معه، لافتا إلى أن حل مشكلة السفينة استغرق أقل من 60 دقيقة.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة”، إن قناة السويس نجحت في التعامل باحترافية شديدة بعد تعرض سفينة الغطس RED ZED 1 لفقدان مفاجئ في منظومة التوجيه أدى إلى انحرافها.

جنوح سفينة الغطس RED ZED1

وأكد أسامة ربيع، أنه لا توجود أي خسائر بشرية أو إصابات، أو أي شيء يتعلق بسلامة السفينة بشكل عام، لافتا إلى وجود بعض التلفيات الجاري حصرها في موقع الحادث، وسيتم محاسبة الشركة المالكة للسفينة عليها.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس، بأنه فور انحراف السفينة عن مسارها؛ تحركت 3 قاطرات تابعة للهيئة وهي "مصر الجديدة" "مساعد ٤" و"سويس ١"، للتعامل مع السفينة.