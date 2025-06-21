باحث روسي: موسكو تدعم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

قال ألكسندر بوبروف، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية، إن روسيا تسعى للقيام بدور الوساطة المباشرة في الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران، انطلاقًا من مصالحها المباشرة وعلاقاتها المتوازنة مع الطرفين، موضحًا أن هذا التوجه تم التعبير عنه صراحة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الروسي خلال مشاركتهما في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وأضاف بوبروف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن موسكو تدين بشكل واضح الهجمات الإسرائيلية ضد طهران، معتبرًا أنها تُعيد إلى الأذهان نفس السيناريو الذي واجهته روسيا مع أوكرانيا عندما بدأت الأخيرة تنفيذ هجمات مماثلة داخل الأراضي الروسية.

وشدد بوبروف على موقف روسيا الداعم لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، وهو ما يقتضي أن تتخلى كل من إيران وإسرائيل عن أي طموحات نووية عسكرية، مشيرًا إلى أن موسكو تتفهم أن طهران قد فتحت أبوابها أمام المنظمات الدولية وقدمت ضمانات تؤكد أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية والمدنية.

وأكد الباحث الروسي أن هذا النهج الإيراني يجب دعمه دوليًا، من أجل تخفيف التوترات وضمان استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لتغليب الحوار والدبلوماسية على خيار المواجهة العسكرية.