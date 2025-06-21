إسرائيل تُدمر منشاة أصفهان النووية الإيرانية

دمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، منشأة أصفهان النووية الإيرانية، اليوم السبت، خلال استمرار استهدافها لإيران منذ منتصف يونيو الجاري، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

جاء ذلك، خلال تبادل الضربات الجوية والصاروخية بين إسرائيل وإيران؛ بسبب القرار المفاجئ من نتنياهو شن حرب عسكرية على إيران، مع قرب عقد اتفاق بالمفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية، بين “ستيف ويتكوف” المبعوث الأمريكي، و“عباس عراقجي” وزير الخارجية الإيراني.

وأعلنت إيران عدة مرات أن منشآتها النووية تُستخدم من أجل إنتاج الطاقة، وهي برامج سلمية، وهو ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا، خلال تحذيره من استهداف منشأة بوشهر النووية الإيرانية السلمية، والتي يعمل بها 700 متخصص روسي.