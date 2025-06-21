جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر 3 طائرات إيرانية من طراز إف 14

بث جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد لقصف ثلاث طائرات عسكرية إيرانية من طراز إف 14 وسط إيران حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم السبت وتطورت الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

منذ شن إسرائيل هجومها العسكري المعتدي على الدولة الإيرانية المنتهك للقانون الدولي،وبدأت إيران في الرد العسكري المشروع عقب تعرضها للهجوم العسكري ودمرت الضربات الصاروخية الإيرانية العديد من القواعد العسكرية الإسرائيلية والشركات التي تدخل في الصناعات العسكرية،ومنشآت إسرائيلية أمنية متعددة.

ولاتزال هناك دعوات دولية للتهدئة لاحتواء الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي مثل الدعوة التركية التي تريد استضافة تلك المحادثات لإنهاء الصراع الذي بدأته إسرائيل بينما تسعى الدولة الإيرانية للتفاوض حول البرنامج النووي لديها بشروط تسمح لها إنتاج الطاقة سلميا،وهو ما دعا له الرئيس الروسي بوتين وأكد عليه بإن طهران تنتج الطاقة سلميا عبر مفاعلاتها النووية وتكمُن عثرة المفاوضات بالشروط الأمريكية التي تقضي بإن تكون نسبة تخصيب اليورانيوم بإيران صفر،وهو ما يعوق إنتاج الطاقة.