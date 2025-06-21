جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعدة بندر عباس البحرية الإيرانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت عن شن غارات جوية لقصف قاعدة بندر عباس العسكرية البحرية الإيرانية المتواجدة على سواحل مضيق هرمز حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وخلال تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية منذ الاعتداء الإسرائيلي المنتهك للقانون الدولي بتوجيه ضربات عسكرية لمنشأة نطنز النووية،واغتيال العلماء النوويين،واغتيال كبار القيادات العسكرية الإيرانية،وقصف المستشفيات بإيران والأحياء السكنية،ومبنى التلفزيون الإيراني وسقط مئات الضحايا المدنيين بإيران.

وردت إيران على العدوان الإسرائيلي باستهداف القواعد العسكرية الإسرائيلية والمنشآت الأمنية منها مبنى الموساد وشركة رفائيل لصناعات العسكرية ومبنى القناة 14 الإسرائيلية ووضعت إيران قائمة اغتيالات لكبار القيادات العسكرية الإسرائيلية.

وخلال سجال تبادل الهجمات الإسرائيلية الإيرانية ذكرت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية استخدام طهران للغواصات في توجيه ضربات صاروخية ضد إسرائيل لتقوم إسرائيل اليوم بقصف سلاح البحرية الإيراني.