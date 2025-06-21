العراق يبلغ أمريكا رفضه انتهاك الطيران الإسرائيلي لأجوائه

العراق أبلغت أمريكا برفضها قيام الطيران الإسرائيلي بإنتهاك الأجواء العراقية لتنفيذ هجمات جوية ضد إيران،وذلك في لقاء جمع بين محمد حسين بحر العلوم وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات الثنائية.

مع المبعوث الأمريكي للعراق ستيفن جافن حسب بيان وزارة الخارجية العراقية وقال جافين بإنه سيبلغ الإدارة الأمريكية مطالب الدولة العراقية وقلقها.

في إتجاه آخر أكد بحر العلوم على ضرورة التهدئة بين الطرفين الإسرائيلي والإيراني،وحل الأزمة الحالية عبر الحوار والدبلوماسية،وهو ما دعا له رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية ضد إيران وأدان السوداني العدوان الإسرائيلي المنتهك للقانون الدولي وسيادة الدولة الإيرانية.