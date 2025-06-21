الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى للغارات الجوية الإسرائيلية في بندر عباس

تتصدى الدفاعات الجوية الإيرانية للهجوم الذي تشنه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الجوية على القاعدة العكسرية البحرية الإيرانية بندر عباس، مساء اليوم السبت.

القاعدة متواجدة على سواحل مضيق هرمز، وتحتوي على سفينة إيرانية استخباراتية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ترغب إسرائيل في تدميرها، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ويستمر الهجوم المتبادل بين الطرفين باستهداف القواعد العسكرية للطرفين منذ بداية العدوان الإسرائيلي المنتهك للقانون الدولي ضد إيران.

وفي المقابل قصفت إيران من قبل قواعد عسكرية، وموانئ إسرائيلية، ومنها ميناء حيفا، خلال تطورات المعارك التي تُصر إسرائيل على استمرارها لهدف غير مبرر حتى بمواجهة إيران.

وحذر الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، من أن نتنياهو حكم إسرائيل لفترات طويلة سابقا، وأشعل الحرب مع إيران؛ للبقاء في السُلطة لفترة أطول.

وناشد كلينتون، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بوقف الحرب، وإحلال السلام بالمنطقة.