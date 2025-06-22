دون رعايتها.. نجار يحتجز شقيقته المريضة داخل منزل بدمياط | صور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من شخص لقيامه بإحتجاز شقيقته "من ذوى الإحتياجات الخاصة" داخل شقة بمنزل كائن بدمياط القديمة دون السؤال عنها أو تقديم الطعام لها.



بالفحص تبين قيام نجار مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، بإحتجاز شقيقته "الظاهرة بمقطع الفيديو – من ذوى الإحتياجات الخاصة" داخل شقة ملكه والتردد عليها مرتين يومياً لرعايتها منذ وفاة والدتها ، وأنه لا يقدم لها الرعاية الطبية ولا يهتم بنظافتها، تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

وتولت النيابة العامة التحقيق.