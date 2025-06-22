مقتـ ل عنصر إجرامى فى مداهمة لأوكار بيع المخدرات بأسوان.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم “عناصر جنائية شديدة الخطورة”، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة بأسوان سبق اتهامه فى جنايتى “سلاح، ومخدرات”، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من 496 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، بانجو، هيروين، شابو، هيدرو" – قرابة 50 ألف قرص مخدر – 33 قطعة سلاح نارى "2 رشاش جرينوف، 3 بنادق آلية, بندقية خرطوش، 26 طبنجة، فرد خرطوش “- 14 مسدس صوت”.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.