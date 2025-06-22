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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ما هي الردود المتوقعة من إيران بعد الضربة الأمريكية المُفاجئة؟.. باحث يوضح

أرشيفية
أرشيفية
إسراء صبري

قال الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد وازن، إن طلب إيران إدانة الهجمات الأمريكية على مفاعلاتها النووية في مجلس الأمن ما هو إلا إجراء شكلي، وليس إجراءً موضوعيًّا، متابعًا: «هناك حالة من الانقسام داخل الشعب الإسرائيلي بعد الضربة الأمريكية».


وأضاف محمد وازن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من حق إيران طلب الإدانة، ولكن علينا أن نتساءل: هل ستتوقف إسرائيل عن استهداف إيران ومنشآتها النووية؟ وهل ستتوقف أمريكا عن دعم إسرائيل؟

وشدد على أن هناك انتهاكًا للسيادة الإيرانية وقصفًا مستمرًا للمنشآت النووية، متابعًا: «إيران بدأت في إرسال موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل».

ولفت إلى أن الجميع يتساءل الآن عن قدرة إيران على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة ودول الخليج، متابعًا: «الصحافة الأمريكية والإسرائيلية نشرت أن ترامب أبلغ إيران بأن الضربة الجوية ستكون واحدة فقط».

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