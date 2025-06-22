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هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية

خطورة الإشعاع النووي
خطورة الإشعاع النووي
رشا عوني

أثارت الضربة الأمريكية على إيران حالة من القلق في المنطقة بشأن الإشعاع النووي، بعدما استهدفت القوات الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

 وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤلية أمريكا تماماً عن تلك الضربة المفاجئة ، وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال:" موقع فوردو النووي انتهى، لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان».

ماذا نعرف عن الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية؟ | الشرق للأخبار
ترامب

خطورة الإشعاع النووي 

وبعد الضربة الأمريكية على إيران، ازداد الحديث عن خطورة الإشعاع النووي الذي ربما يؤثر على الشرق الأوسط بعد استهداف مواقع نووية في إيران وتدميرها،، فهل تتأثر مصر ودول الخليج بالإشعاع النووي هل هناك خطورة من تدمير تلك المواقع على الشرق الأوسط؟. 

إيران تعلن عدم تسجيل تلوث إشعاعي

أعلن "مركز السلامة النووية" الإيراني صباح اليوم الأحد 22 حزيران 2025، عدم تسجيل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي الليلة الماضية.

إيران: لا تلوث إشعاعي أو خطر على السكان جرّاء الضربة الأمريكية وأخلينا المواقع الثلاثة مسبقاً
المواقع الإيرانية

مصر بعيدة عن الإشعاع النووي


أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مصر بعيدة عن أي تأثير مباشر نتيجة لهذه التطورات، وتطمئن المواطنين بأنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيير أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديه. 


وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الوضع بتلك المنشآت، وكذلك التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

كما يتم متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة على كافة أنحاء الجمهورية.

وناشدت هيئة الرقابة النووية ،المواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.

مفتشون يعثرون على
خطورة الإشعاع النووي

بيان الرقابة النووية السعودية 

أما هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، في بيان عاجل لها اليوم إنه لم يرصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج.

وأوضحت الهيئة في منشور على منصة "إكس": "لم يرصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة، ودول الخليج العربية؛ نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية".

إيران تنقل مخزون اليورانيوم

قال مصدر إيراني كبير لوكالة “رويترز”، اليوم الأحد، إن طهران قامت بنقل معظم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة فوردو النووية إلى "مكان آمن وغير معلن"، وذلك قبل الهجوم الأميركي الأخير على المنشآت النووية داخل إيران.

وأضاف المصدر، أن السلطات الإيرانية قلّصت عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى، كإجراء احترازي في ظل التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

ما تأثير الضربات الأمريكية على إيران؟
الضربة الامريكية على ايران

أول رد من إيران بعد الضربة الأمريكية

 اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة "انتهكت بشكل جسيم" القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من أن بلاده "تحتفظ بكامل حقها في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها".

جاء ذلك في أول رد دبلوماسي رسمي على الهجوم الأميركي الذي استهدف منشآت نووية إيرانية صباح اليوم،

وقال عراقجي، في بيان رسمي: إن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية تمثل "تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا"، مضيفًا أن "الاعتداء على منشآت نووية سلمية يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكًا واضحًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)".

وفي تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، شدد الوزير الإيراني على أن "ما حدث هذا الصباح فظيع، وستترتب عليه عواقب وخيمة"، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "التحرك الفوري لوضع حد لهذا السلوك الإجرامي والخارج عن القانون".

وأضاف: "يجب على جميع أعضاء الأمم المتحدة أن يشعروا بالقلق العميق من هذا التصرف الخطير، الذي يهدد أسس القانون الدولي والنظام العالمي".

واختتم عراقجي تصريحاته بالتأكيد على أن "إيران تحتفظ بكل الخيارات المشروعة للدفاع عن سيادتها وشعبها ومصالحها الوطنية، وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن "الضربات الأميركية ستكون لها تداعيات دائمة".

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