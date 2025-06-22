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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير: أمريكا استخدمت 6 قاذفات "بي-2" لقصف منشأة فوردو النووية بـ12 قنبلة خارقة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، نقلًا عن مصادر عسكرية مطلعة، بأن الولايات المتحدة نفذت هجومًا جويًا واسع النطاق استهدف منشأة فوردو النووية الإيرانية، مستخدمةً ست قاذفات شبحية من طراز "بي-2" لإسقاط 12 قنبلة خارقة للتحصينات على الموقع.

من جانبها، وصفت قناة "كان" العبرية العملية بأنها "نقطة تحوّل دراماتيكية"، ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن منشأة فوردو "كانت تحت هيكل فريد يمنحها درجة عالية جدًا من الحصانة"، مؤكدًا أن "ما جرى يشكل لحظة تاريخية بكل المقاييس".

وأضاف المصدر أن الهجوم الأميركي وضع المنطقة في حالة تأهب قصوى، وسط مخاوف من رد إيراني محتمل قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع النطاق.

طالبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، على خلفية الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية داخل إيران.

وجاء الطلب الإيراني بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مقاتلات بلاده نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، ضمن عملية عسكرية تهدف إلى "تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم".

وفي رسالة رسمية وجهتها البعثة الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت طهران بعقد اجتماع عاجل "حفاظًا على السلم والأمن الدوليين"، لبحث ما وصفته بـ"العمل العدواني السافر وغير القانوني"، داعية المجلس إلى "إدانته بأشد العبارات واتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار المسؤوليات الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور نشره عبر منصته "تروث سوشيال" أن "درة تاج البرنامج النووي الإيراني، فوردو، قد انتهت"، في إشارة إلى حجم الدمار الذي ألحقته الغارات بتلك المنشأة شديدة التحصين، الواقعة جنوب العاصمة طهران.

وفي تصريحات لاحقة خلال كلمة متلفزة، وجه ترامب تحذيرًا مباشرًا للقيادة الإيرانية، قائلًا: "إما أن يكون هناك سلام أو مأساة بالنسبة لإيران أكثر بكثير من التي شهدناها في الأيام الثمانية الماضية". واعتبر ترامب أن نجاح العملية العسكرية يمثل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ عمليات دقيقة في عمق إيران، مع الحفاظ على سلامة قواتها.

وأضاف ترامب: "جميع الطائرات في طريق العودة للوطن بسلام. نهنئ محاربينا الأمريكيين العظماء"، مشيدًا بكفاءة الجيش الأمريكي في تنفيذ العمليات المعقدة.

الولايات المتحدة منشأة فوردو النووية الإيرانية قاذفات شبحية من طراز بي 2 منشآت نووية داخل إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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