إطلاق أكثر من 30 صاروخًا من إيران تجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه رصد إطلاق عشرات الصواريخ من إيران تجاه الأراضي المحتلة.

وأكد الجيش أن الدفاعات الجوية تعمل على اعترض الصواريخ، فيما دوت صفارات الإنذار في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران تطلق أكثر من 30 صاروخا باليستيا يعتقد أن بعضها يتجه جنوبا نحو ديمونا.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور نشره عبر منصته "تروث سوشيال" أن "درة تاج البرنامج النووي الإيراني، فوردو، قد انتهت"، في إشارة إلى حجم الدمار الذي ألحقته الغارات بتلك المنشأة شديدة التحصين، الواقعة جنوب العاصمة طهران.

تهديدات واضحة لإيران

في تصريحات لاحقة خلال كلمة متلفزة، وجه ترامب تحذيرًا مباشرًا للقيادة الإيرانية، قائلًا: "إما أن يكون هناك سلام أو مأساة بالنسبة لإيران أكثر بكثير من التي شهدناها في الأيام الثمانية الماضية". واعتبر ترامب أن نجاح العملية العسكرية يمثل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ عمليات دقيقة في عمق إيران، مع الحفاظ على سلامة قواتها.

وأضاف ترامب: "جميع الطائرات في طريق العودة للوطن بسلام. نهنئ محاربينا الأمريكيين العظماء"، مشيدًا بكفاءة الجيش الأمريكي في تنفيذ العمليات المعقدة.