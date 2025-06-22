وزير خارجية إيران: الضربة الأمريكية ستكون لها عواقب وخيمة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن الضربات الأمريكية على بلاده ستكون لها عواقب وخيمة.

وأضاف عراقجي: "تحتفظ طهران بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها".

وتابع أن "ميثاق الأمم المتحدة وأحكامه تتيح الرد المشروع في إطار الدفاع عن النفس"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور نشره عبر منصته "تروث سوشيال" أن "درة تاج البرنامج النووي الإيراني، فوردو، قد انتهت"، في إشارة إلى حجم الدمار الذي ألحقته الغارات بتلك المنشأة شديدة التحصين، الواقعة جنوب العاصمة طهران.

تهديدات واضحة لإيران

في تصريحات لاحقة خلال كلمة متلفزة، وجه ترامب تحذيرًا مباشرًا للقيادة الإيرانية، قائلًا: "إما أن يكون هناك سلام أو مأساة بالنسبة لإيران أكثر بكثير من التي شهدناها في الأيام الثمانية الماضية". واعتبر ترامب أن نجاح العملية العسكرية يمثل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ عمليات دقيقة في عمق إيران، مع الحفاظ على سلامة قواتها.

وأضاف ترامب: "جميع الطائرات في طريق العودة للوطن بسلام. نهنئ محاربينا الأمريكيين العظماء"، مشيدًا بكفاءة الجيش الأمريكي في تنفيذ العمليات المعقدة.