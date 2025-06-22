أخبار العالم | ترامب يعلن قصف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.. ونتنياهو يؤكد أن الضربات الأمريكية ستغير التاريخ

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:
ترامب يعلن قصف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان في إيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، قصف منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران.
مسئول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربات الأمريكية في إيران
كشف مسئول أمريكي تفاصيل جديدة عن الضربات التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب والتي استهدفت مواقع نووية في إيران.
ترامب: موقع فوردو النووي في إيران انتهى
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن موقع فودرو النووي الإيراني "انتهى".
إيران: إخلاء منشآت نطنز وفوردو وأصفهان قبل القصف الأمريكي
أكد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أنه تم إخلاء منشآت نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصف مواقع نووية في إيران.
إيران تؤكد وقوع هجمات على موقع فوردو النووي
قالت لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية، إن جزءًا من منطقة موقع فوردو النووي تعرض لاعتداء جوي.
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب تحدّث مع نتنياهو بعد الضربات على إيران
أكد مسئول بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الضربات على إيران.
نتنياهو: قرار ترامب باستهداف منشآت إيران النووية سيغير التاريخ
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف منشآت إيران النووية سيغير التاريخ.
ترامب: دمَّرنا منشآت إيران النووية وعلى طهران أن تصنع السلام
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا أن القوات الأمريكية نفذت "هجمات كبيرة وناجحة" استهدفت منشآت إيران النووية الرئيسية في فردو ونطنز وأصفهان، مؤكدًا أن العمليات حققت أهدافها بالكامل وتم خلالها "القضاء الكلي" على هذه المنشآت.
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من «تصعيد خطير» بعد الضربات الأمريكية على إيران
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضربات الأمريكية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية بأنها تمثل "تصعيدًا خطيرًا" في منطقة تعاني بالفعل من أزمات متراكمة، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى نتائج كارثية على مستوى الإقليم والعالم بأسره.
إيران: إسرائيل ضربت مفاعلًا نوويًا يُستخدم في تصنيع الدواء
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي السبت أن مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة الذي ضربته إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع كان مخصصا "للصحة والدواء"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
الحرس الثوري يصدر بيانًا عاجلاً بشأن عملية «الوعد الصادق» ضد إسرائيل
أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بيانًا كشف فيه تفاصيل الموجة الـ18 من عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية
شهدت اليابان، مساء أمس السبت، زلزالًا بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل جزيرة هوكايدو، الواقعة في أقصى شمال البلاد.
إيران تعلن بدء الموجة 19 من عملية «الوعد الصادق 3» ضد إسرائيل
أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، بدء الموجة الجديدة من عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.
وزير الخارجية الإيراني: الغرب فقد بوصلته الأخلاقية تمامًا
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء أمس السبت، عن شكر بلاده العميق لمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها القوي في مواجهة العدوان الإسرائيلي.