زلزال بقوة 6 ريختر يضرب قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية

شهدت اليابان، مساء أمس السبت، زلزالًا بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل جزيرة هوكايدو، الواقعة في أقصى شمال البلاد.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن مركز الزلزال كان في المياه قبالة الساحل الشرقي لهوكايدو، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع في منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي المرتبط بتقاطع الصفائح التكتونية، وهو أمر شائع في اليابان، التي تُعد واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم بسبب موقعها الجغرافي عند "حلقة النار" في المحيط الهادئ.

لا تحذيرات من تسونامي ولا خسائر بشرية

ورغم قوة الهزة، لم تصدر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من حدوث موجات مدّ بحري (تسونامي)، كما لم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

وأكدت السلطات المحلية في هوكايدو أن فرق الطوارئ تتابع الموقف، مع استمرار عمليات الفحص والتقييم للبنية التحتية، خاصة في المناطق الساحلية والموانئ.

كما أعلنت شركات تشغيل القطارات في هوكايدو اتخاذ إجراءات احترازية، حيث تم تعليق بعض خطوط القطارات لفترة وجيزة لإجراء الفحوص الفنية المعتادة بعد وقوع الزلازل، قبل أن تُستأنف حركة القطارات بشكل طبيعي لاحقًا.