زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب فيجي بالقرب من أستراليا

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر يضرب فيجي وذلك بعد منتصف الليل، حوالي الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، ولم يُشعر به أو على الأقل لم يتم الإبلاغ عنه حتى الآن.

ويبلغ عمق الزلزال حوالي 619.9 كيلومتر وكان مركزه في جنوب المحيط الهادئ، على بعد حوالي 249 كم جنوب جزيرة كابارا في فيجي.



تُعتبر فيجي من المناطق النشطة زلزاليًا في العالم، وذلك بسبب موقعها الجغرافي على حدود الصفائح التكتونية. حيث تقع بالقرب من الحد الفاصل بين صفيحة المحيط الهادئ وصفيحة الهند وأستراليا.

وتُعد جزءًا مما يُعرف بـ"حلقة النار"، وهي منطقة دائرية حول المحيط الهادئ تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا مرتفعًا.



