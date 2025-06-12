زلزال بقوة 4 ريختر يضرب غرب ليبيا

افادت وسائل إعلام ليبية بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البر بالقرب من زليتن ، وذلك في تمام الساعة 12:54 حيث شعر به سكان مناطق الخمس، مسلاتة، زليتن، مصراتة.

وبحسب تصريحات سكان محليون ، فقد تم الشعور بالزلزال في المدن والمناطق المحيطة في غرب ليبيا.

وبالأمس ، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لتايوان، وفقًا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية في الجزيرة.



وأضافت الإدارة أن عمق الزلزال بلغ 30.9 كيلومتر.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.



كما ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ، عدة مناطق من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء حدوث خسائر.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 211 كيلومترًا في سلسلة جبال "هندوكش" شمال أفغانستان.

وشعر السكان بالزلزال في المناطق الشمالية الغربية من باكستان بما في ذلك مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه المحاذي لأفغانستان.