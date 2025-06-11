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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بقوة 6.4 و4.7 ريختر.. زلزالان يضربان تايوان وباكستان

زلزال
زلزال
محمد على

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لتايوان اليوم الأربعاء، وفقًا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية في الجزيرة.

وأضافت الإدارة أن عمق الزلزال بلغ 30.9 كيلومتر. 

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

كما ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم، عدة مناطق من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء حدوث خسائر.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 211 كيلومترًا في سلسلة جبال "هندوكش" شمال أفغانستان.

وشعر السكان بالزلزال في المناطق الشمالية الغربية من باكستان بما في ذلك مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه المحاذي لأفغانستان.

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