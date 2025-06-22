أمريكا تجهّز مسرح العمليات .. وقمحة: الهجوم كان متوقعًا والرد جاء سريعًا | فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن تصريحات الحرس الثوري جاءت بعد الضربة التي وجهتها أمريكا بالتعاون المباشر مع القوات الإسرائيلية، في إشارة إلى توحد الصفوف، متابعًا: «الضربة كانت متوقعة وسبقها تحذيرات متكررة من إيران».

وأضاف أحمد ناجي قمحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك إجماعًا على أن أي ضربة تُوجَّه إلى إيران سيكون مقابلها استهداف كل المصالح الأمريكية في الإقليم، مشيرًا إلى أن مسرح العمليات تم تجهيزه منذ فترة من خلال إفراغ الرعايا الأمريكيين.

واسترسل: «الهجوم الإيراني على حيفا وتل أبيب بعد الضربة يؤكد أن إيران تملك القدرة على الرد، حيث تمكنت من الرد بعد ساعات قليلة من تعرضها لضربات موجعة، وذلك دليل على قوة وتماسك وصلابة الداخل الإيراني».





