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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حصر الخسائر وأدلة جنائية.. النيابة تحقق في حريق سوق فيصل

الحريق
الحريق
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حريق سوق فيصل الذي أسفر عن احتراق 3 محلات ومنزل بعد انفجار اسطوانة غاز في محل فطاطري.

وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحريق وبيان أسبابه ونقطة بدايته ونهايته والخسائر التي تسبب بها، كما قررت النيابة استدعاء أصحاب المحلات المتضررة لسماع أقوالهم حول الخسائر وقيمتها.

وكشفت المعاينة أن الحريق بدأ في محل فطاطري ثم امتد إلى محلين مجاورين "سرجة وعلافة" كما امتد للمنزل الذي يعلو المحلات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يُفيد باندلاع حريق بعدد من المحلات التجارية بسوق سليم في اخر شارع فيصل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة عددًا من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وتمت عملية السيطرة على الحريق.

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن وراء نشوب الحريق هو انفجار أنبوبة غاز بأحد المحلات، مما أسفر عن سقوط مصابين وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة حريق سوق فيصل انفجار اسطوانة غاز

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