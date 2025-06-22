هل تدخل روسيا على سكة الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟ كاتب صحفي يفسر

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، أن ترامب قصف المنشآت النووية الإيرانية دون أن تمر المدة المحددة للهدنة، وهذا قد يفقد الولايات المتحدة الأمريكية المصداقية فى التفاوض.

وقال رائف، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، إن الداخل الإيراني لن يستطيع أن يذهب إلى أى من مسارات التفاوض وهو مهزوم، وهو قد يتكبد خسائر فادحة، وبالتالي كل هذه العواقب تعقد المشهد السياسي.

وأضاف أن الجانب الأوروبي الآن لديه معضلة، حيث أصبح دوره ضعيفا للغاية فى الملف النووي الإيراني، لافتا إلى أن روسيا بالفعل دخلت على خط هذا الأمر.