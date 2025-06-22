إيران: أمريكا تتحمل المسؤولية عن عواقب عملها العدواني

قال وزير الخارجية الإيراني، إننا فوجئنا بعدوان أمريكي على منشآتنا النووية خلال محاولات بحث الوصول لحلول للأزمة، متابعا: طهران تدين بشدة الهجمات الأمريكية وتعتبرها "انتهاكا للقانون الدولي".







واضاف وزير الخارجية الإيراني، خلال لكمته بالمؤتمر الصحفي المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن أمريكا تتحمل المسؤولية عن عواقب عملها العدواني، منوها بأن طهران ستواصل الدفاع عن سيادتها وشعبها.وأكمل: نطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لإدانة الهجمات الأمريكية، مضيفا: ترامب لم يخدع إيران فحسب بل بلاده أيضا.وشدد على أن الهجوم الأمريكي يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، منوها بأن طهران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن أمنها ومصالحها وشعبها.