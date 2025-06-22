سيدة تنهي حياة أبنائها الثلاثة بسبب المصروفات الدراسية بالقاهرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات إنهاء سيدة حياة أبنائها الثلاثة في منطقة الشروق.

تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن السيدة تعاني من أزمة مالية ولم تقو على سداد مصروفات الدراسة لأبنائها الثلاثة، فقامت بإنهاء حياتهم خنقا وسلمت نفسها للشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بالعثور على جثث 3 صغار داخل شقة في الشروق، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الصغار التي قامت بإنهاء حياتهم بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة.