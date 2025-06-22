غموض يحيط بسقوط شاب من أعلى عقار في فيصل

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات سقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة فيصل ليسقط جثة هامدة، حيث رجحت التحريات أن المتوفى لص يتسلق العقارات وسقط من أعلى إحداها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى بوصول شاب جثة هامدة إثر ادعاء سقوط من علو بمنطقة فيصل.

انتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين من الفحص سقوطه من أعلى عقار مكون من 7 طوابق، حيث كان يقفز من سطح عقار لآخر مجاور فاختل توازنه وسقط بين العقارين ليلقى مصرعه في الحال.

ورجحت التحريات الأولية أن المتوفى لص كان يحاول القفز من سطح عقار لآخر، وفشل في العبور للعقار الآخر وسقط جثة هامدة.

تجرى الآن التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة كاملة من خلال فحص هوية الشاب وسماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة.