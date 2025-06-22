الرئيس الإيراني: أمريكا وراء ما يرتكبه الكيان الصهيوني من أعمال عدائية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء الأعمال العدائية التي ينفذها الكيان الصهيوني.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الإيراني عقب قيام الولايات المتحدة باستخدام قاذفتها الاستراتيجية بي 2 والقاء أطنان المتفجرات على ثلاث منشآت نووية إيرانية،وهي نطنز وأصفهان وفوردو.

وأضاف بزشكيان أن إسرائيل عجزت عن مواجهة إيران عسكريا، لذلك تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الإيرانية الإسرائيلية وقصفت إيران من جزيرة دييغو جارسيا.

في إتجاه آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لها حق الرد المشروع على الاعتداءات الأمريكية المنتهكة لسيادة الدولة الإيرانية.

وتوجه عراقجي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حذر من استهداف المنشآت النووية الإيرانية السلمية بوقت سابق.