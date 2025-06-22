البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنية

اجتمع البرلمان الإيراني اليوم الأحد عقب الضربة الأمريكية المفاجئة للمنشآت النووية الإيرانية، ودخول الولايات المتحدة الحرب بشكل مباشر في الصراع الحالي لصالح إسرائيل.

ووافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز الملاحى الذي يمثل ورقة ضغط إيرانية خلال تصاعد العمليات العسكرية ضدها، ويمثل شريان هرمز أهمية كبرى كممر تجارى دولي يمر من خلاله خمس شحنات النفط العالمية.

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية فإن البرلمان الإيراني اتخذ القرار بإغلاق المضيق بينما تكون الكلمة الأخيرة للجهات الأمنية الإيرانية، وتفاقم الصراع بالشرق الأوسط عقب قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية بشكل مفاجئ إلى إيران خلال إجراء المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية.