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بعد الهجوم على منشآتها النووية.. إيران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الهجوم على منشآتها النووية.. إيران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن عباس جولرو، رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن طهران تملك الحق القانوني في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مستنداً إلى المادة العاشرة من المعاهدة، وذلك عقب الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية داخل إيران.

ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، تنص المادة العاشرة من المعاهدة على أن من حق أي دولة عضو الانسحاب إذا رأت أن "أحداثاً استثنائية" تهدد مصالحها العليا.

وفي السياق ذاته، كشفت النائبة سارة فلاحي، عضوة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، عن عقد جلسة طارئة للجنة بحضور الجهات المعنية لبحث تداعيات الهجوم، مؤكدة أن الولايات المتحدة ارتكبت "تجاوزاً واضحاً"، وأن الرد الإيراني قد يشمل خيارات متعددة، من بينها الانسحاب من المعاهدة النووية وإغلاق مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن صباح الأحد، عبر منصته "تروث سوشيال"، عن تنفيذ الجيش الأميركي "هجوماً ناجحاً جداً" استهدف منشآت نووية في فوردو ونطنز وأصفهان، مشيراً إلى أن القاذفات أنهت مهمتها وغادرت المجال الجوي الإيراني بسلام.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجوم الأميركي بأنه "شنيع"، محذراً من تداعيات بعيدة المدى، ومشدداً على أن طهران تحتفظ بجميع الخيارات للرد.

البرلمان الإيراني استهدفت ثلاث منشآت نووية إيران دونالد ترامب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

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