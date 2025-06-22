شركة العاصمة الإدارية تحصد جائزة مبادرة المدينة الذكية

حصدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على جائزة مبادرة المدينة الذكية عن العام «Smart City Initiative of the Year» ضمن فعاليات معرض ومسابقةimpact " Big 5"، للشرق الأوسط وإفريقيا والتي نظمتها مجموعة dmg events البريطانية والتي تكرم المبادرات والمشاريع الريادية في قطاع البناء والتعمير بناء على معايير الاستدامة والرقمنة

وذلك تقديرًا للرؤية الطموحة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وتنفيذها نموذجًا للمدينة الذكية المستدامة والتي تحقق استفادة كبيرة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الحياة وكفاءة الخدمات الحضرية.



وقد تبنّت العاصمة الجديدة بنية تحتية ذكية لنقل البيانات تعتمد على كوابل الألياف الضوئية (FTTX) ومستشعرات إنترنت الأشياء (IoT) ، يتم من خلالها تغذية مركز إدارة المدينة (COC) ببيانات آنية لإدارة جميع الخدمات داخل المدينة وتنظيم حركة المرور باستخدام تقنيات حديثة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

العاصمة الإدارية نموذج رائد محلي ودولي

هذا وقد سبق أن حصدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية جائزة منظمة LivCom الدولية عن مبادراتها في مجالي المدن الذكية والتنمية المستدامة، مما يؤكد على تميّز العاصمة الإدارية وتفرّدها كنموذج رائد على المستويين المحلّي والدولي.



تأتي هذه الجوائز تتويجًا لاستراتيجية العاصمة الإدارية كمدينة ذكية، وحرص الشركة على الحصول على الاعتمادات الدولية، حيث سبق وحصلت على شهادة Tier 3 لإدارة مركز بيانات العاصمة الجديدة وتعكف على التقدم للحصول على المزيد من الاعتمادات والمشاركة في مسابقات ومحافل دولية، ترسيخًا لهويتها كمدينة ذكية ومستدامة، ومساهمةً منها في الارتقاء بمستويات التخطيط الحضري على أرض مصر، ومنافسة أبرز المدن العالمية.



تمثّل هذه الجوائز والاعتمادات شهادةً على نجاح العاصمة الإدارية في ترسيخ مكانتها كنموذج متميز للمدن الذكية والمستدامة، وترسّخ عزمها على مواصلة جهودها للارتقاء بمستويات المدن المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

نبذة عن جائزة الـ BIG 5.



تأسست فعالية Big 5 في عام 1979 بدبي، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، ساهمت Big 5 في بناء الشراكات، وتعزيز المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع التشييد، كما كانت بوابة رئيسية تتيح للشركات الدولية الوصول إلى الأسواق الناشئة.



ومنذ انطلاقتها من دولة الإمارات، واصلت سلسلة فعاليات Big 5 توسعها لتشمل المملكة العربية السعودية، ومصر، وكينيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا. كما قامت بإطلاق فعاليات متخصصة في مجالات مثل: أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، إدارة المرافق، تنسيق المواقع، الخرسانة، الحجر، الطاقة الشمسية، النوافذ، الأبواب والواجهات، والزجاج.



تم التحكيم من قبل لجنة مستقلة من الخبراء، استنادًا إلى معايير تشمل: الاستدامة، والابتكار، وتأثير مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، والفوائد المجتمعية، والجودة التقنية، والقيادة.