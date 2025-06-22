وزير الاستثمار يتوجه إلى الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الصين في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث سيزور الوزير 3 مدن صينية رئيسية تشمل العاصمة بكين ومدينتي تيانجين وشنغهاي.

ومن المقرر أن يعقد «الخطيب» مباحثات هامة مع وينج ونتاو وزير التجارة الصيني، كما سيلتقي وانج بنج نائب رئيس بنك التنمية الصيني وبحضور وانج شاودانج رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي.

كما سيشارك الوزير بفعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني والذي ينظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين، وسيشارك أيضا بمأدبة غداء عمل بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات تحلية المياه والسيارات والبطاريات.

وسيشارك «الخطيب» أيضا بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين، وذلك بعدة جلسات حول التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط، والاتجاهات التجارية العالمية، وكذا الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما سعقد الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.

وسيشارك الوزير باجتماع مائدة مستديرة ينظمه المكتب التجاري المصري ببكين بالتعاون مع إدارة التجارة بحكومة مدينة تيانجين.

لقاءات مع مستثمرين

كما سيلتقي «الخطيب» مسؤولي عدد من الشركات الصينية العاملة في مجالات الملابس والبترول والفايبر جلاس والطاقة وغيرها.

وسيشارك الوزير باجتماع مائدة مستديرة في مجالات صناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الهندسية، كما سيشارك بغداء عمل بالمركز الصيني للتعاون مع دول البريكس، وسيشارك أيضا بمنتدى استثمار مصري صيني ينظمه المكتب التجاري بشنغهاي، كما سيشارك باجتماع مائدة مستديرة في مجالات المياه والطاقة المتجددة، وكذا اجتماع مائدة مستديرة في مجالات التعدين والبتروكيماويات.