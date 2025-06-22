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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم أرسنال السابق يقود أوفييدا للعودة إلى الدوري الإسباني

أرسنال
أرسنال
القسم الرياضي

بقيادة المخضرم سانتي كازورلا بعد 20 عاما من رحيله عن النادي، عاد أوفييدو إلى الدرجة الأولى من الدوري الإسباني.

ضمن النادي، المملوك لمجموعة باتشوكا المكسيكية منذ عام 2022، عودته إلى دوري الدرجة الأولى بفوزه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على ميرانديس في نهائي تصفيات الصعود مساء السبت. بعد خسارته 1-0 في مباراة الذهاب، فاز 3-1 في الوقت الإضافي، حيث سجل كازورلا أحد الأهداف.

سجل كازورلا، صانع ألعاب منتخب إسبانيا وأرسنال السابق، ركلة جزاء في الدقيقة 39 لصالح أوفييدو، ليضمن صعوده لأول مرة منذ موسم 2000-2001 بفضل هدف فرانسيسكو بورتيو في الوقت الإضافي، بعد أن عادل الفريق تأخره في مباراة الذهاب بفوزه 2-1 في الوقت الأصلي.

كان أوفييدو، الذي يدربه اللاعب الصربي السابق فيلكو باونوفيتش منذ مارس، يلعب في الدرجة الثانية منذ موسم 2015-2016، وقضى بضعة مواسم في الدرجة الثالثة قبل ذلك.

قال كازورلا: "في سن الأربعين، أعتقد أن هذا أعظم شيء مررت به في حياتي. لقد كنت محظوظًا بما يكفي لتجربة أشياء رائعة مع إسبانيا والأندية التي لعبت لها، وفزت بالعديد من الألقاب، لكن لا شيء يُضاهي هذا".

أوفييدو، الذي يقع في شمال غرب إسبانيا، هو نادي طفولة كازورلا. عاد إلى أوفييدو في عام 2023 بعد أن لعب في قطر.

قال كازورلا: "لدي شعور خاص تجاه هذا النادي. لعبت في أكاديمية الشباب هذه عندما كنت في التاسعة من عمري. نشأت هنا، ولدي أصدقائي وعائلتي. سأظل من مشجعي أوفييدو طوال حياتي. هذا ما يجعله مميزًا للغاية".

كازورلا، الذي عانى من إصابات خطيرة طوال مسيرته، تألق أيضًا مع فياريال الإسباني. وكان مساهمًا رئيسيًا في تشكيل آرسنال تحت قيادة أرسين فينغر بين عامي 2012 و2018.

تصدر فريق باتشوكا عناوين الصحف مؤخرًا بعد تأهل اثنين من أنديته في المكسيك، ليون وباتشوكا، إلى كأس العالم للأندية، ولكن باتشوكا وحده هو المسموح له بالمشاركة بسبب اللوائح المتعلقة بملكية الأندية المتعددة.

كان فريق ميرانديس، الواقع في شمال إسبانيا، يسعى للصعود إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة.

سانتي كازورلا دوري الدرجة الأولى الإسباني الإسباني كازورلا أوفييدو

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