مظاهرات إيرانية بمشاركة الرئيس ضد الهجوم الأمريكي

شارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمظاهرات شعبية إيرانية اليوم الأحد لرفض الهجوم الأمريكي المدمر للبرنامج النووي الإيراني وسط تصاعد وتيرة الهجمات العدائية الإسرائيلية بالحرب التي شنتها تل أبيب ضد الدولة الإيرانية في إنتهاك سيادة الدولة الإيرانية،والقانون الدولي حسب وسائل إعلام إيرانية.

وقال الرئيس الإيراني في صباح اليوم بإن القوة الشعبية هي وحدها من يمكنها مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي تواجهه الدولة الإيرانية الحالية ذلك عقب الضربة الأمريكية الكبيرة المدمرة للمنشآت النووية الإيرانية نطنز وأصفهان وفوردو بواسطة القاذفات النووية الأمريكية الاستراتيجية بي52 من جزيرة دييغو غارسيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقب الهجوم الإيراني بإن طهران لها حق الرد المشروع على الهجوم الأمريكي،وتوجه للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.