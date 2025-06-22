رحمك الله .. هانى شاكر يحيي ذكري رحيل ابنته دينا

أحيي الفنان هاني شاكر ذكرى وفاة ابنته دينا التى رحلت عن عالمنا في ٢٢ يونيو من عام ٢٠١١ بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر هانى شاكر صورة لها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وكتب معلقا: "اليوم ذكري وفاة دينا هاني شاكر

رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".

على صعيد اخر، يستعد الفنان هانى شاكر لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم ٣١ يونيو الجاري فى بيروت ، ومن المقرر ان يقدم باقة من اغانيه المتنوعة.

احدث أغاني هاني شاكر

وفي الأول من سبتمبر الماضي، طرح هاني شاكر أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغانٍ، هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

طرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.