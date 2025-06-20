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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حفلات الكريسماس.. هاني شاكر ومي فاروق يحييان حفلا في دبي.. 23 ديسمبر

بوستر مي فاروق وهاني شاكر
بوستر مي فاروق وهاني شاكر
سعيد فراج

يحيي الفنان هاني شاكر، حفلا غنائيا ساهر مع الفنانة مي فاروق، يوم 23 ديسمبر المقبل، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ويحيي هاني شاكر، الحفل مع مي فاروق، على مسرح أوبرا دبي، ضمن سلسلة حفلات الكريسماس. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل هاني شاكر ومي فاروق، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني. 

بوستر مي فاروق وهاني شاكر

أغاني مي فاروق 

من جهة أخرى، نشرت الفنانة مي فاروق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، منذ أيام، تعلن فيه عن أغنيتها الجديدة وموعد طرحها. 

وقالت مي فاروق: بنات الخلق يوم الخميس 6 مساءً على جميع المنصات الرقمية.

وعادت الفنانة مي فاروق لاستكمال طرح أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، وطرحت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، وهى الآن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.. أغنية "اللى شافنا"، تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخي"، وكانت بعنوان "باركوا"، كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما.

والأغنية الثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات.

والأغنية الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.

والأغنية الرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

أغاني هاني شاكر 

في الأول من سبتمبر الماضي، طرح هاني شاكر أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغانٍ، هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

طرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.

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