وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين يؤكدون ضرورة تجنب انزلاق المنطقة للفوضى

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطى ، مع نظيريه السعودي والبحريني هاتفيا التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وتداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.

وقف التصعيد

وحسب القاهرة، وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين يؤكدون على أهمية وقف التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأضافت القاهرة: وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين يؤكدون على ضرورة تجنب انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر.

وأكدت القاهرة الأخبارية، أن وزراء الخارجية لمصر والسعودية والبحرين يؤكدون على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.