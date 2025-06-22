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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ العلاقات الدولية: من الصعب رد إيران على أمريكا وغلق هرمز تصعيد خطير

هرمز
هرمز
عادل نصار

كشف الدكتور رامى عاشور أستاذ العلاقات الدولية، تطورات جديدة في الضربة الأمريكية على إيران، مشيرا إلى أنه من الصعب رد إيران على أمريكا، وغلق مضيق هرمز تصعيد خطير.

وأضاف رامى عاشور خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن منطق القوة هو من يحكم العلاقات الدولية، وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية هو إشارة بالتوقف لإسرائيل وتولى المهام من أمريكا.

وتابع أن العملية التى تم شنها على إيران كانت شديدة السرية وفى نفس الوقت تعكس أن إسرائيل ما هى إلا أداة من أدوات أمريكا، وأن الضربات الإسرائيلية لإيران كانت بمثابة الوكالة عن أقوى دولة فى العالم.

 وأشار إلى أن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أخذ موافقة من الجمهوريين والديمقراطيين من أجل ضرب إيران وتحجيم طموحاتها النووية، وهذه الضربات منعت إيران من امتلاك السلاح النووى لكنها لم تمنعها من التكنولوجيا النووية او المعرفة بهذه التكنولوجيا.


 

هرمز مضيق هرمز العلاقات الدولية رامى عاشور غلق مضيق هرمز

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