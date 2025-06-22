مستشار المرشد الإيراني: هناك مفاجآت مستمرة للرد على القصف الأمريكي

كتب المستشار الإيراني علي شمخاني للمرشد الإيراني علي خامنئي تغريدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بإن هناك مفاجآت إيرانية قادمة للرد على القصف الأمريكي مُشيرا بإن اللعبة لم تنتهي بعد.

وأضاف شمخاني بإن إيران نقلت المواد المخصصة من المواقع الإيرانية النووية التي نفترض بإن الضربات الأمريكية دمرتها،وتابع شمخانى في تغريدته بإن إيران تملك حق الرد الآن عقب تعرضها لهجوم،وتعلم أين تُطلق النار.

في إتجاه آخر عقب الهجمات الأمريكية الكبيرة بواسطة الطائرات الشبحية بي52 المستهدفة لمنشآت نطنز وأصفهان وفوردو فجر الأحد خرج الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في المظاهرات الإيرانية العامة التي إندلعت اليوم الأحد المنددة بالهجوم الأمريكي على إيران.