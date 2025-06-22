طارق فهمي: حرب وجود وليست حرب حدود بين إيران واسرائيل

كشف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أخر تطورات الأوضاع بعد الضربة الأمريكية على المنشأت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن الأوضاع تتجه منحنى خطير.

وأضاف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن ما يحدث يمكن وصفه بأنه حرب وجود وليست حرب حدود بين إيران واسرائيل، محذرا من خطورة اتساع مسرح العمليات وتحوله من ثنائي إلى ثلاثي، ليشمل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول حلف شمال الأطلسي.

وتابع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما حدث يجعل الولايات المتحدة طرفًا في النزاع لا وسيطًا مؤهلاً للعودة إلى المفاوضات.



ورجح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الخيارات الأقرب لإيران تتمثل في ضرب حيفا التي تعد مركزًا صناعيًا وتجمعات سكانية في إسرائيل، أو استهداف الممرات المائية والمصالح الأمريكية في المنطقة نظرًا لقرب هذه المناطق منها، وحذر فهمي من أن هذا النوع من الرد يمثل خطورة كبيرة على التجارة الدولية والشحن.